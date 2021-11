Red Bull-topman Helmut Marko blijft geloven in kansen Max Verstappen: ‘Normaal gezien was titel al voor ons geweest’

De Oostenrijker put hoop uit de race in Qatar, waar Verstappen als enige in de buurt kon blijven van winnaar Lewis Hamilton. ,,Onze snelheid was een stuk beter dan tijdens de kwalificatie”, oordeelde Marko in de paddock in Doha. ,,Als Max als tweede was gestart, was het closer geweest. Nu verloor hij logischerwijs wat tijd in de beginfase en moest hij daarin meer vragen van zijn banden. We hadden dit weekeinde niet de perfecte afstelling van de auto ten opzichte van Mercedes. Hamilton werd juist per sessie beter.”

Verstappen heeft een voorsprong van acht punten op de zevenvoudig wereldkampioen, met nog twee wedstrijden te gaan. ,,We liggen voor, maar ik voel me zeker nog niet comfortabel”, stelde Marko.

De bolide van Max Verstappen wordt naar zijn plek op de startgrid geduwd. Ⓒ Getty Images

,,We moeten een van de laatste twee races winnen, zo simpel is het. Alles moet tijdens een weekeinde perfect zijn. Het gaat alleen tussen Max en Lewis, de anderen zijn nergens. De motor van Hamilton zal niet meer zoveel vermogen hebben zoals vorige week in Brazilië. Daarnaast denk ik niet dat ze hun ‘speciale’ achtervleugel hier hebben gebruikt, want het verschil in topsnelheid was kleiner. We geven niet op.”

"Als je niet tegen druk kan, zit je in de verkeerde business"

Aan een voorspelling wil Marko zich nog niet wagen. ,,Dit jaar loopt het zo vaak anders dan vooraf wordt voorspeld. Op papier was het circuit in Brazilië onze beste kans, maar eerder in Austin werd dat weer over Mercedes gezegd en wonnen wij. Max heeft veel punten verloren in Baku, Silverstone en Boedapest. Normaal gezien was het kampioenschap al voor ons geweest. We moeten nu terugvechten. Als je niet tegen druk kan, zit je in de verkeerde business.”