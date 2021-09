GLORY voegt clash tussen spektakelvechters toe aan avond van Rico Verhoeven en Alistair Overeem

De 31-jarige Duut, afkomstig uit Groningen, heeft in zijn lange loopbaan eigenlijk nog nooit een saaie partij afgewerkt. De gevechten van The Dream Crasher halen zelden het einde. Van zijn laatste 29 partijen won Duut er vijftien. Negen keer deed hij dat op knock-out. Negenmaal zag hij zelf sterretjes.

King is twee jaar ouder dan Duut en in het bezit van het record van snelste knock-out ooit bij GLORY. In 2019 sloeg de Amerikaan zijn tegenstander Tom Matlon al na tien seconden tegen het canvas. King, die ook actief is als bokser en MMA-vechter, stapte in totaal drie keer de ring in namens GLORY. Voor zijn overwinning op Matlon verloor hij van Chris Camozzi en Thiago Silva.

GLORY maakt zaterdag nog twee andere partijen bekend. Middengewicht Ertugrul Bayrak (29 jaar, Turkije) wacht een clash met Matej Penaz (25, Tsjechië), terwijl lichtgewicht Stoyan Koprivlinski (27, Bulgarije) het opneemt tegen Bruno Gazani (35, Brazilië).

Eerder werd al duidelijk dat Jamal Ben Saddik in Arnhem bij zijn terugkeer in de ring zal worden verwelkomd door Benjamin Adegbuyi. De laatste gevechten voor GLORY Collision 3 worden waarschijnlijk volgende week bekendgemaakt.

Tot dusver bekendgemaakte gevechten

Rico Verhoeven - Alistair Overeem

Jamal Ben Saddik - Benjamin Adegbuyi

Stoyan Koprivlinski - Bruno Gazani

Ertugrul Bayrak - Matej Penaz

Donegi Abena - Sergej Maslobojev

Michael Duut - John King

Alim Nabiyev - Troy Jones