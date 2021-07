Mentale problemen weerhouden Simone Biles ook van deelname aan sprong en brug

„We zullen dagelijks evalueren en dan beslissen of ze later nog op vloer en balk kan uitkomen. We vinden het moedig hoe Simone zich hier gedraagt. We blijven onder de indruk van haar”, laat de Amerikaanse turnbond weten.

Tijdens de Spelen van Rio won de 24-jarige Biles vier gouden medailles. Ze kwam naar Tokio voor zes titels, maar meldde zich afgelopen week met mentale problemen af voor de finale van de meerkamp. In de landenwedstrijd was ze al vroeg afgehaakt.

