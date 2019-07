Ewan na tweede zege twee keer met kleren aan het zwembad in

De 1,65 meter sprinter was bezig met een interview voor het Belgische wielerprogramma Vive le Vélo toen zijn ploeggenoten hem beet pakten en opnieuw in het zwembad gooiden. De rest van de ploeg dook vervolgens achter Ewan aan.

De Australiër was voor de zestiende etappe naar eigen zeggen extra gemotiveerd omdat zijn vrouw en pasgeboren dochtertje er ook bij waren. „Vandaag was de uitgerekende datum voor de geboorte van mijn dochter, maar in plaats daarvan was ze er al bij om mij een etappe in de Tour te zien winnen. Al met al was het niet slecht dat ze zes weken te vroeg is geboren”, aldus Ewan, die voor de tweede keer Dylan Groenewegen klopte in de massasprint.