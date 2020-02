Ajax mogelijk met Promes tegen Getafe

Duidelijk is wel dat er voorzichtig zal worden omgesprongen met Hakim Ziyech, die last van beide kuiten heeft.

De smaakmaker van Ajax liet het kunstgrasduel met Heracles Almelo (1-0) noodgedwongen aan zich voorbijgaan, maar de verwachting is dat hij tegen Getafe kan spelen. Bij de minste geringste twijfel wordt er echter doorgeschakeld naar AZ-thuis.

Hakim Ziyech in het duel met zijn nieuwe werkgever Chelsea. Ⓒ ANP Sport

David Neres

Voor David Neres komen beide wedstrijden sowieso te vroeg. Kort nadat de Braziliaanse international zijn knieblessure opliep op 5 november in de Champions League-ontmoeting met Chelsea, communiceerde Ten Hag hem na de winterstop terug te verwachten.

Tijdens het trainingskamp in Qatar deed Neres een gedeelte van de groepstrainingen mee, maar nadien kreeg hij een serieuze terugslag. De buitenspeler traint nog steeds apart en een terugkeer in de wedstrijdselectie lijkt nog wel even op zich te laten wachten.

