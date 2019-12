Chelsea won thuis nog niet in Champions League

Als dat lukt tegen Lille is een plaats in de achtste finale zeker gesteld, ongeacht het resultaat van het duel tussen Ajax en Valencia in Amsterdam. Op Stamford Bridge verloor Chelsea eerder van Valencia en speelde het gelijk (4-4) tegen Ajax.

Coach Frank Lampard sprak derhalve van de grootste uitdaging tot dusverre dit seizoen. „Het zou een geweldige prestatie zijn als we ons plaatsen”, aldus de oud-speler. „Vooraf waren de verwachtingen wellicht hoog, maar dit is en blijft een poule die niet is te onderschatten. Alle teams zijn goed en wij hebben zo onze problemen gehad. Onder meer omdat we begonnen met een nederlaag op eigen veld.”

Over hoe Chelsea er na de winterstop gaat uitzien, hield Lampard zich op de vlakte. De club mag weer spelers kopen, nu sporttribunaal CAS een eerdere straf die dat verbood heeft gehalveerd. „Vervolgens verliezen we van Everton en roept iedereen dat versterking nodig is”, aldus de trainer. „Maar een paar weken geleden vond men nog dat we het met deze jonge spelers zo goed deden. Laten we geen overhaaste beslissingen nemen. Het gaat om de juiste balans.”

Chelsea moet het tegen Lille doen zonder spits Olivier Giroud en verdediger Fikayo Tomori, die beiden een blessure hebben. De Duitse verdediger Antonio Rüdiger is na een bekkenoperatie weer inzetbaar.

Chelsea heeft genoeg aan een gelijkspel als Ajax wint van Valencia. Lille is uitgeschakeld.