Van Nistelrooy als leermeester PSV in de ban van Johan Bakayoko: ’Je vergeet dat hij pas 18 jaar is’

Door Vincent Van Genechten

Johan Bakayoko maakte er vier tegen VVV-Venlo Ⓒ ANP Pro Shots

EINDHOVEN - Johan Bakayoko is ’hot’ in de Keuken Kampioen Divisie en al helemaal in Eindhoven. De 18-jarige aanvaller, afkomstig uit het Belgische Overijse, heeft zich dit seizoen ontpopt tot dé ster bij Jong PSV met elf goals en zeven assists. „Hij is de voorbije weken veel volwassenheid aan het laten zien.”