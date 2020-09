Kiki Bertens ontsnapt in krankzinnige wedstrijd op Roland Garros aan uitschakeling

De eerste set was al op z’n minst apart te noemen. Errani had ongelooflijk veel moeite met haar service: ze gooide 28 keer verkeerd op en kreeg ook twee strafpunten wegens het overschrijden van de tijdklok. Daarnaast vertrouwde ze op een gegeven moment haar service niet meer en besloot ze maar onderhands te serveren. Bertens trok uiteindelijk met hangen en wurgen in de tiebreak met 8-6 aan het langste eind in de bizarre eerste set, die 61 minuten duurde, want ook de Nederlandse speelde zeer wisselvallig.

Er was een grote knal te horen op het park in de eerste game. Bertens was duidelijk even van slag. ’Are you okay?’, vroeg de umpire. Naar alle waarschijnlijk afkomstig van een straaljager, maar het zorgde ervoor dat de Wateringse binnen een vloek en een zucht 3-0 achterstond. Ze vocht zich terug, maar zag Errani uitlopen naar 5-2. Ondertussen begon de service van de Italiaanse op z’n zachtst gezegd te haperen en daar wist Bertens uiteindelijk wel van te profiteren, getuige de setwinst, die met een oerkreet werd begroet.

Bekijk ook: Drama én haat en nijd bij winstpartij Kiki Bertens op Roland Garros

Zeer matige Bertens

Bertens brak meteen hierna de haperende service van Errani, maar zelf serveerde ze ook niet uitmuntend. Na vier games stond er 2-2 op het scorebord, de Nederlandse hield haar opponente in leven door zelf ook moeizaam te spelen. Zeker in de rally’s was Errani wel vaker de sterkste, waardoor die punten vaak naar de Italiaanse gingen. Ze pakte op haar 33e opvallend veel ballen en dat frustreerde Bertens in de tweede set zodanig, dat het de set met 6-3 naar Errani ging.

Kiki Bertens in haar partij tegen Sara Errani Ⓒ ANP/HH

Mentaal, fysiek, technisch én tactisch was het een zeer matige set voor Bertens, die zichzelf in de voet schoot met haar spel tegen haar weifelende tegenstander. Errani, afkomstig uit het kwalificatietoernooi, is de nummer 150 van de wereld en oud-finaliste op het gemalen baksteen in Parijs.

Mopperen

Ook de derde set kreeg Bertens zo ongekend veel kansen, maar ze gaf die net zo makkelijk weg. Zowel Bertens als Errani had veel last blijkbaar van de gering aantal toeschouwers op de tribune.

Het resulteerde wel in weer een break voor Errani in de zevende game, na de zoveelste dubbele fout ook. 4-3 en het net rond Bertens leek zich te sluiten, want ze werd ook nog gemasseerd aan haar linkerdij. Alles-of-niets bleek het devies voor haar en dat liep wonderlijk genoeg zo goed dat er weer een rebreak kwam in de slotset: 4-4. Toch leek Bertens te kampen met kramp en op haar laatste benen te lopen. Zeker op haar forehand-kant leek ze het niet meer te belopen, al leek Errani dat niet helemaal door te hebben.

Kreet van pijn en frustratie

Bertens greep naar haar linkervoet en dat leek te duiden op haar eerdere achillespeesblessure. In de negende game verloor ze haar service weer en dat zorgde voor een kreet van pijn en frustraties: 5-4 en Errani ging serveren voor de wedstrijd, terwijl Bertens vocht tegen de tranen. Ondertussen bleef Errani dramatisch serveren, waardoor de Nederlandse tóch weer breekkansen kreeg en zowaar: 5-5.

Bertens kon ondertussen nauwelijks nog lopen, waardoor de Italiaanse haar toch weer wist te breaken en weer voor de wedstrijd mocht serveren. Bij het eerste matchpunt gaf ze zich in ieder geval nog niet gewonnen. Ondertussen sloeg Errani dubbele fout nummer 14(!) en wist Bertens zowaar op 6-6 te komen.

Bedrog

Maar de oud-finaliste had inmiddels wel door dat Bertens niet meer kon en dus mocht ze voor de derde keer in de set, bij 7-6, voor de wedstrijd gaan serveren. Maar ook de 33-jarige maakte zo ongekend veel missers en foute deze partij, waardoor het ’gewoon’ - na 3 uur tennis - 7-7 werd. Errani leek Bertens af en toe te betichten van bedrog, omdat ze elke keer wist terug te komen, ondanks haar blessures.

Eindelijk pakte ze vervolgens op haar eigen service de game en stond ze voor met 8-7, met in de wetenschap dat ze al 12 keer de service van Errani had gebroken. De Italiaanse keek vol wantrouwen richting haar opponente na een gewonnen punt. Hoe kon Bertens dit ineens nog doen? Want daar waren plotseling drie wedstrijdballen voor Bertens. Het was stuivertje wisselen, want vervolgens wist Errani die allemaal weg te werken. Bij de vierde was het wel raak, zo trok Bertens een zwaarbevochten zege over de streep.

Commotie rond einde

Bertens stortte ter aarde van pijn, emotie en vermoeidheid, terwijl Errani ziedend de baan verliet, zonder haar opponente te feliciteren. Bertens kon niet meer van haar stoel komen na afloop. Uiteindelijk verliet ze in een rolstoel het tennisveld.

Errani baarde in 2012 opzien door de finale te halen in Parijs. Daarin bleek Maria Sjarapova in twee sets te sterk. Een jaar later haalde ze de laatste vier, hetgeen Bertens in 2016 ook lukte.

Maandag begon Bertens het toernooi met een overwinning op debutante Katarina Zavatska uit Oekraïne. Dat was de eerste zege voor de mondiale nummer 8 sinds de coronapauze.

Bekijk ook: Kiki Bertens krijgt op Roland Garros hulp van vrienden