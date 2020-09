Zoet tekent voor twee jaar bij Spezia

PSV ontvangt een transfersom die via een bonus kan oplopen tot zo’n twee miljoen euro, voor de man die veertien seizoenen in Eindhoven actief was en drie landstitels behaalde met de club.

Spezia voldeed snel aan de wensen van de PSV-leiding, met technisch manager John de Jong voorop, omdat het in Zoet één van de pijlers ziet onder het eigen project. PSV heeft er nooit een geheim van gemaakt mee te werken aan een buitenlandse transfer van Zoet, die nog een eenjarig contract had in Eindhoven.

Jeroen Zoet tussen zaakwaarnemer Frank Schouten (l.) en Spezia’s CEO/technisch directeur Mauro Meluso.

Zoet verbleef de afgelopen dagen in zijn nieuwe thuis om een transfer af te ronden. Spezia troeft andere geïnteresseerden als het Turkse Besiktas en Gozatepe, plus het Engelse Middlesbrough af. In Italië heeft Zoet de ambitieuze plannen aangehoord van Volpi en de clubleiding, die voornemens zijn de club niet binnen één jaar weer te laten degraderen uit de Serie A.