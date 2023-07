Tour-renner Calmejane spuwt gal na meerdere punaises in band: ’Stelletje idioten!

De Fransman van Intermarché-Wanty-Gobert toonde na de koers hoe hij verschillende punaises aantrof in de band van zijn voorwiel.

Calmejane is dan ook not amused over het voorval. Op Twitter laat hij zijn woede blijken. „Bedankt voor deze menselijke stommiteit”, schrijft hij ironisch. „Ik denk niet dat ik de enige was die een lekke band opliep in de finale. Je zou moeten weten dat je kan vallen en gewond kan raken door dergelijke onzin, stelletje idioten!”

