’Ferrari’s in garage’ bij Liverpool zorgen voor ontroering bij Jürgen Klopp

Tegen Southampton trad Liverpool aan met een flink gewijzigd elftal. „Na negen wijzigingen te hebben aangebracht, was het mijn verantwoordelijkheid als het niet werkte. Maar nu is het de verdienste van de jongens. Ik vond dat ze het buitengewoon goed deden”, zei Klopp.

„Ik ben zo blij met de prestatie dat het bijna een beetje ontroerend was. Het is alsof je Ferrari’s in de garage hebt staan.” Onder anderen Mohamed Salah en Virgil van Dijk waren er niet bij tegen The Saints.

Liverpool heeft dit seizoen al de FA Cup en de League Cup gewonnen. Zondag kan de landstitel gepakt worden, al heeft koploper Manchester City het in eigen hand. Over anderhalve week komt Liverpool ook nog uit in de eindstrijd van de Champions League, tegen Real Madrid.

„Het is heel zwaar voor de jongens, maar wat er dit jaar ook gebeurt, het komt door deze groep. Het is uitzonderlijk en vanavond hebben ze dat weer laten zien”, aldus de Duitse trainer, die niet veel rekening houdt met het kampioenschap.

„Het is mogelijk, maar niet waarschijnlijk. Maar dat is genoeg. Het is onwaarschijnlijk, omdat City thuis speelt tegen Aston Villa, dat donderdag ook nog eens aantreedt. We gaan gewoon een poging wagen.” Liverpool speelt zondag thuis tegen Wolverhampton Wanderers.

