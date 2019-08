Weghorst helpt Wolfsburg winnen

Wout Weghorst opende de score. De Nederlandse spits benutte in de 9e minuut een strafschop. In de slotfase van de tweede helft zorgde Josip Brekalo voor het tweede doelpunt en in blessuretijd trof ook Jérôme Roussillon nog doel.

Weghorst speelde de gehele wedstrijd mee bij Wolfsburg. Bij Hertha BSC gold hetzelfde voor verdediger Karim Rekik. Met invaller Daishawn Redan, die Salomon Kalou in de 70e minuut verving, deed er nog een Nederlander mee.

Naast Wolfsburg staan ook Borussia Dortmund, RB Leipzig, SC Freiburg en Bayer Leverkusen in de Bundesliga op 6 punten.