’Als Mathieu van der Poel ’ja’ zegt, verwacht ik dat hij heel goed is’

Van Baarle viel in de Ronde van Spanje van zijn fiets en stapte voortijdig af. Van der Poel, die normaliter tot de topfavorieten behoort, kampt al enige tijd met rugklachten. „Dylan traint voluit en ook met Mathieu ziet het er hoopgevend uit. Ik ben optimistisch dat hij er volgende week ook bij is, maar er is altijd een kans dat hij niet rijdt. Zonder hem zullen we anders koersen, maar vooralsnog is het plan mét hem leidend in de voorbereiding.”

"’Op die ene dag is hij iemand die toch een topprestatie kan leveren’"

Zeker op de Vlaamse wegen gloort er wereldgoud voor het wielerfenomeen, mits hij fit is. „Als Mathieu ’ja’ zegt, verwacht ik dat hij heel goed is. Misschien niet super, maar op die ene dag is hij iemand die dan toch een topprestatie kan leveren.”

Iemand die dat eveneens vaker liet zien, is Bauke Mollema, die vrijdag overigens ten val kwam in de Ronde van Luxemburg (zie bericht rechts). Moerenhout: „Het Vlaamse werk is in eerste instantie niet iets waarbij je aan Bauke denkt, maar er zijn toch 2500 hoogtemeters op dit parcours.”

„Hij kan zich gemakkelijk positioneren en heeft een grote staat van dienst in eendaagse wedstrijden. Met de ploeg zoals die er nu staat, liggen er zeker medaillekansen en streven we altijd naar het hoogste.”