Moment van toen: Feyenoord wint UEFA Cup

Het is een in meerdere opzichten historische avond in De Kuip. Niet alleen wint Feyenoord als eerste Nederlandse club de UEFA Cup, maar ook krijgt Nederland te maken met een geheel nieuw fenomeen: het hooliganisme.

Op de speeldag is het in Rotterdamse binnenstad al onrustig door dronken Engelse supporters, waarna het voor én tijdens de wedstrijd in De Kuip compleet uit de hand loopt door gewelddadige Engelse relschoppers. De autoriteiten zijn volledig verrast en agenten met de platte pet moeten met de wapenstok de orde zien te herstellen.

Er vallen 150 gewonden en in een politierapport wordt naderhand geconcludeerd dat het een wonder is dat er geen doden zijn gevallen. Er wordt ook nog op het veld gestreden in De Kuip, waar het door de befaamde Wiel Coerver getrainde Feyenoord na een 2-2 gelijkspel op White Hart Lane de betere ploeg is. Dankzij een 2-0 zege door goals van Wim Rijsbergen en Peter Ressel kan aanvoerder Rinus Israël als eerste de UEFA Cup in ontvangst nemen.