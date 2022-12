FIA-president zorgt voor ongemakkelijk moment op feestavond Red Bull

Ben Sulayem grapte eerst tegenover Red Bull-teambaas Christian Horner, toen die de trofee naar aanleiding van het winnen van de constructeurstitel in ontvangst nam, dat die beker niets te maken had met het veelbesproken budgetplafond in de Formule 1. Red Bull werd daarvoor gestraft, na het overschrijden van die budget cap over 2021. Horner was in het hele proces rond die sanctie overigens totaal niet te spreken over de communicatie van de FIA en Ben Sulayem in het bijzonder.

Horner bracht vervolgens een hommage aan de in oktober overleden teamoprichter Dietrich Mateschitz en verwees in een tussenzin nog even naar de wat verwarrende afloop van de Grand Prix van Japan, toen Max Verstappen uiteindelijk zijn tweede wereldtitel bleek te hebben gewonnen.

Verstappen kreeg op het gala van de FIA de bokaal gekregen voor de winnaar van de Formule 1. Ⓒ ANP/HH

Ben Sulayem besloot daar op het podium op in te gaan, nadat de FIA-preses eerst nog even benadrukte dat hij zelf als rallycoureur Red Bull ook had vertegenwoordigd. „Je zei dat Japan controversieel was, maar nee. Er werd gewezen naar de FIA wat betreft de punten, maar het is niet de FIA die de reglementen heeft opgesteld. Dat zijn de teams en wij implementeerden ze alleen maar.”

Het ongemak was van het gezicht van Formule 1-baas Stefano Domenicali, ook aanwezig op het podium, af te lezen. De Italiaan greep daarop in en zei: „Oké heren, laten we gefocust blijven…”