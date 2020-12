Solskjaer: ’Pogba wil nog steeds graag voor Manchester United spelen’

De verhalen dat de Franse international, wereldkampioen van 2018, weg wil doen al langer de ronde. Volgens zijn zaakwaarnemer Mino Raiola voelt de middenvelder zich ongelukkig en is de beste oplossing een vertrek in januari.

„Aan zijn instelling merk ik dat niet”, aldus Solksjaer. „Paul traint heel hard en als hij de kans krijgt om te spelen kan ik 100 procent op hem vertrouwen. Ik heb meegemaakt dat voetballers die wilden vertrekken er een zooitje van maakten. Daarvan is bij hem geen sprake.”

Pogba kwam in 2016 over van Juventus. Hij is bij Manchester United niet meer zeker van een plaats in de basis.