Kiss of Death: Napoli in speciaal Valentijn-shirt uit Coppa Italia geknikkerd

Na 90 minuten was de wedstrijd in 2-2 geëindigd. Charles Pickel had de hekkensluiter uit de Serie A, die dit seizoen nog niet had gewonnen in de competitie, op voorsprong gezet. Napoli was nog in de eerste helft op 2-1 gekomen door treffers van Juan Jesus en Giovanni Simeone. Ook in de tweede helft leek Napoli de wedstrijd volledig in handen te hebben, maar in de 87e minuut maakte Felix Afena-Gyan gelijk.

Cremonese kwam in de verlenging ook nog met tien man te staan na rood voor Leonardo Sernicola. Simeone raakte de paal en de ingevallen topscorer Victor Osimhen miste nog een grote kans. In de strafschoppenserie scoorde Stanislav Lobotka als enige niet. Afena-Gyan schoot Cremonese met de laatste strafschop naar de kwartfinale.

Napoli werkt sinds twee jaar met Emperio Armani als kledingsfabrikant en produceerde sindsdien een lawine aan speciale shirts. Dinsdag was het opnieuw zover. De lijstaanvoerder van de Serie A bracht een shirt op de markt voor Valentijn en trad daarmee aan in de bekerpartij tegen Cremonese. Zonder succes dus.

Racing Genk wint ook bij Westerlo en loopt verder uit

Racing Genk is verder uitgelopen in de hoogste klasse van het Belgische voetbal. De ploeg uit Genk won met 3-2 bij Westerlo en komt daardoor op 55 punten. Dat zijn er 10 meer dan Union dat woensdag nog speelt bij Cercle Brugge. Antwerp van trainer Mark van Bommel heeft 16 punten minder en speelt woensdag bij Oostende.

Genk kwam al vroeg op een ruime voorsprong. Aziz Ouattara Mohammed opende de score voor de bezoekers en Joseph Paintsil maakte er in de 24e minuut al 2-0 van. In de tweede helft trok Westerlo in 3 minuten tijd de stand gelijk. Maxim De Cuyper benutte een strafschop in de 53e minuut. Thomas Van den Keybus zorgde 2 minuten later voor de gelijkmaker. Het laatste woord was aan Daniel Muñoz, die Genk aan de achttiende competitiezege van het seizoen hielp.

Standard Luik won met 2-0 van KV Mechelen. Na de openingstreffer van Kostas Laifis maakte voormalig Vitesse-speler Noah Ohio het tweede doelpunt. Standard staat zesde met 34 punten.