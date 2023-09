Man van ’25 miljoen’ Josip Sutalo: ’Ik wilde direct naar Ajax komen’

’Sutalo’ betekent ’stille jongen’ in het Kroatisch. En geheel in stijl begint Josip Sutalo (23) bescheiden aan zijn interview als Ajax-speler. Maar op zijn gemak gesteld door de Kroatische tolk Jasna Ivankovic, een ten tijde van de oorlog in Joegoslavië naar Nederland gevluchte handbalster die in dezelfde streek in Bosnië en Herzegovina is geboren als Sutalo, ontdooit de verdediger. En stelt hij zich voor aan het voetbalpubliek.

„Toen ik vernam dat Ajax interesse had, voelde ik me vereerd en wist ik direct dat ik naar Amsterdam wilde komen”, zegt kersvers aanwinst Josip Sutalo. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN