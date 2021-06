Opvallend: Franse autoriteiten schrappen avondklok voor publiek Djokovic-Nadal

Op het moment dat de avondklok inging, was de halve finale tussen tennissers Novak Djokovic en Rafael Nadal nog in volle gang. Om 22.30 uur klonk er een mededeling op het Court Philippe-Chatrier dat de toeschouwers de partij in het stadion mochten afkijken. De mededeling werd met luid gejoel ontvangen.

Toen de mededeling klonk, had Djokovic net de derde set via een tiebreak naar zich toegetrokken. Hij leidde met 2-1 in sets en maakte het een set later af. Het was de derde nederlaag ooit van Nadal op Roland Garros. En daar mocht het publiek dus bij zijn.