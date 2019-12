Aartsrivalen Koen Verweij en Kjeld Nuis willen allebei WK-ticket, maandag witte rook

Koen Verweij in actie op de 1500 meter heren Ⓒ ANP

HEERENVEEN - Koen Verweij is duidelijk: hij vindt dat hij naar de WK afstanden in Salt Lake City moet worden gestuurd. Normaal gesproken zou zijn derde plek op de 1500 meter bij de NK afstanden genoeg zijn geweest voor een startbewijs. Maar doordat Kjeld Nuis vanwege fysieke mankementen ontbreekt bij het kwalificatietoernooi in Heerenveen, is de kans reëel dat Nuis een zogeheten aanwijsplek krijgt. Dat zou betekenen dat Verweij buiten de boot valt.