’Na paar hectische uren werd Luuk de Jong speler van FC Barcelona’

Voetbal

PSV laat Mohamed Ihattaren naar Juventus gaan: ’Niet uitgekomen wat erin zit’

Het hing al even in de lucht. Maar Mohamed Ihattaren gaat naar Juventus. Hij wordt dinsdag gepresenteerd in Turijn. Tot het einde van dit seizoen verhuurt de topclub uit Turijn hem aan Sampdoria, dat eveneens in de Serie A uitkomt.