PSV’er Ismael Saibari stond na historische toernooizege met Marokko o-23 stil bij lot Abdelhak Nouri

AMSTERDAM - Waar zijn ploeggenoten van PSV zich in het Oostenrijkse Windischgarsten in het zweet werken tijdens het trainingskamp onder de nieuwe trainer Peter Bosz, daar puft Ismael Saibari nog even uit van een historisch succes met Marokko op de Afrika Cup onder 23 jaar. De talentvolle generatie bezorgde Marokko in eigen land voor het eerst in de historie toernooiwinst in deze leeftijdscategorie.

Ismael Saibari (l.) maakt plezier met Mo Nouri. Ⓒ Foto De Telegraaf