Sta-in-de-weg Gernot Trauner baalt van uitblijven belletje: ’Dan alles voor Feyenoord’

„Natuurlijk ben ik teleurgesteld, want het geeft altijd een grote ervaring als je voor je land mag spelen. Ik dacht ook dat ik wel aardig gespeeld had de afgelopen weken. Maar ik speel in de eerste plaats voor Feyenoord en het enige wat ik kan doen is hier heel goed spelen elke week”, zegt de centrale verdediger van de Rotterdammers.

Donderdagavond staat hij weer aan de start voor een op papier makkelijk partijtje tegen het Zweedse IF Elfsborg, dat in De Kuip al op een 5-0 nederlaag is getrakteerd. Richting de groepsfase kan Feyenoord weinig meer gebeuren.

"Teamgenoten verliezen de bal niet gauw, dat maakt mijn werk ook makkelijker"

Trauner: „Nou ja, alles kan. Als de Zweden in de openingsfase een paar goals maken krijg je een gekke wedstrijd.” Toch lijkt juist hij de man die dat zal verhinderen. Sinds zijn komst heeft Feyenoord geen doelpunt meer geïncasseerd.

Gernot Traner zit er kort op bij een duel tussen teamgenoot Bryan Linssen en Boyd Lucassen van Go Ahead Eagles. Ⓒ ANP

Geen euforische verhalen

Maar kom bij hem niet met euforische verhalen. Trauner vindt het te vroeg om complimenten in ontvangst te nemen. Hij rept over een lang seizoen waarin de grote clubs nog moeten worden bestreden. „Voor mij is alles nieuw. Ik probeer te begrijpen hoe het team speelt”, zegt hij over de aanvallende speelwijze van coach Arne Slot. „We hebben heel veel balbezit, dat is nieuw voor mij maar ik vind het leuk. Ik heb teamgenoten die de bal niet gauw verliezen en dat maakt mijn werk in de defensie ook makkelijker.”

Feyenoord is in Zweden zonder Marcos Senesi (blessure) en de geschorste goalie Justin Bijlow.