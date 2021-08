Simone Biles komt toch nog in actie op de Olympische Spelen

Wegens mentale problemen gaf Biles eerder op tijdens de teamfinale en liet ze vervolgens de allround-, sprong-, brug- en grondfinales schieten.

De 24-jarige Biles won vier gouden medailles tijdens de vorige Spelen in Rio de Janeiro. Haar doel was om in Tokio zes olympische titels te winnen. Maar Biles heeft last van mentale problemen. Ze meldde zich afgelopen week al af voor de finale van de meerkamp, de landenwedstrijd en de finales op sprong en brug.

Bekijk ook: Mentale problemen weerhouden Simone Biles ook van deelname aan sprong en brug