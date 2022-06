Virgil van Dijk looft teamprestatie: ’We dwongen hun fouten af’

„Een goede overwinning met goed voetbal. Iedereen was goed vandaag”, zei hij voor de camera’s van de NOS. „Vooral Steven Bergwijn was uitstekend, ze kregen geen vat op hem. Maar ook Steven Berghuis en Frenkie de Jong. Eigenlijk kan ik over iedereen positief zijn. Het was een geweldige teamprestatie.”

Van Dijk was vooral lovend over de manier waarop het elftal opereerde zonder bal. „Dat deden we uitstekend, daarmee dwongen we hun tot fouten en maakten we goede goals.” Hij nam daarbij de 0-2 als voorbeeld. „Klaassen met een goede tackle op het middenveld en vervolgens direct de diepe pass van Berghuis op Memphis.”

Het Nederlands elftal speelt in de komende elf dagen nog twee keer tegen Wales en een keer tegen Polen, maar daar zal de captain niet bij zijn. „Het is tijd om te herstellen. Ik ga nu lekker op vakantie en de rest mag zich voorbereiden op Wales.”