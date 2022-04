Max Verstappen pakt pole position na hectische kwalificatie

Verstappen kwam in een tumultueuze kwalificatiesessie met liefst vijf rode vlaggen op het juiste moment tot de snelste tijd. Op de intermediate-band zette hij een tijd neer van 1.27,999. Na de hervatting kwam met drie minuten op de klok niemand meer tot die tijd.

Charles Leclerc begint zaterdag als tweede. Zijn Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz start dan slechts als tiende na een crash in Q2. Verstappens kompaan Sergio Pérez werd zevende tijdens de kwalificatie, waarin de weersomstandigheden veelvuldig veranderden. Lando Norris (McLaren) en Kevin Magnussen (Haas) staan zaterdag op de tweede startrij.

Tijdens die sprintrace zijn er nu meer punten te verdienen dan vorig jaar. De winnaar zaterdag verzekert zich niet alleen van de eerste startplek tijdens de hoofmoot op zondag, maar legt ook beslag op acht WK-punten. De nummer twee pakt zeven punten en zo loopt dat af tot en met de nummer acht.

De eerste heat, Q1, lag vrijdag enige tijd stil nadat de remmen van Albon aan de achterkant van zijn Williams vlam vatten. Alle coureurs reden al snel op de zachtste band, nadat het al enige tijd gestopt was met regenen in Imola en de regenbanden niet meer nodig bleken.

Naast Albon overleefden ook Yuki Tsunoda, Pierre Gasly (beiden AlphaTauri), Nicholas Latifi (Williams) en Esteban Ocon (Alpine) de eerste schifting niet. Leclerc was de snelste in Q1, met een halve seconde voorsprong op Verstappen. Lewis Hamilton was in zijn flink op en neer stuiterende Mercedes slechts vier duizendsten van een seconde sneller dan Tsunoda en haalde Q2 dus ternauwernood.

Max Verstappen in actie in Italië. Ⓒ ANP/HH

Mercedes

Na de start van Q2 was het direct een kwestie voor tempo maken voor de coureurs op de slicks, omdat er meer regen in aantocht was. In die pushrondjes vergaloppeerde Leclercs teamgenoot Carlos Sainz zich. De Spanjaard, rijdend met een nieuwe motor in Imola, knalde de muur in. Twee weken geleden in Melbourne viel hij ook al uit tijdens de race. Omdat het vlak erna inderdaad ging regenen, waren er geen verbeteringen meer nodig. Beide Mercedes-coureurs, Hamilton en George Russell, vielen daardoor weg na Q2, evenals Mick Schumacher, Guanyu Zhou en Lance Stroll. Verstappen ging met de snelste tijd door naar Q3, voor Sainz en Lando Norris. Het was de eerste keer sinds de Japanse Grand Prix van 2012 (!) dat er geen Mercedes-coureur in Q3 actief was.

Bij aanvang van Q3 stopte het met regenen op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, maar kwamen de coureurs wel op intermediates naar buiten op het weer nat geworden asfalt. Een crash van Kevin Magnussen zorgde al snel weer voor een rode vlag, maar de Deense coureur van Haas kon zijn weg weer vervolgen, dus het oponthoud bleef binnen de perken.

Pole

Net nadat Verstappen de op dat moment snelste tijd neerzette, vloog Valtteri Bottas van de baan. De Fin zorgde daarmee voor de vierde rode vlag in de kwalificatie. Verstappen zette die rapste tijd neer, nadat hij de gestrande Bottas passeerde en stelde flink van het gas af te zijn gegaan onder die – toen nog – gele vlag-situatie. Op de beelden was dat ook duidelijk te zien en te horen.

In de slotfase was de baan erg nat. De kwalificatie werd daarop voortijdig beëindigd, nadat Norris voor de vijfde rode vlag zorgde. De pole van Verstappen kwam niet meer in gevaar.