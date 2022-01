Ongevaccineerde Novak Djokovic mag tóch nog hopen op deelname aan Roland Garros

Frankrijk wil uitsluitend gevaccineerde atleten toestaan, maar een voorafgaande coronabesmetting zou een uitzondering kunnen vormen.

Djokovic raakte midden december besmet met het virus. Zelfs de Australian Open 2023 blijkt nog een optie. Djokovic’ visum-saga zou hem in theorie drie jaar toegang tot het land kunnen ontzeggen, maar die regel bevat uitzonderingen. Craig Tiley, toernooidirecteur van de Australian Open, verwacht alvast dat de 34-jarige Serviër volgend jaar gewoon op post is.

Wimbledon

Voor Wimbledon is dit nog onzeker. Volgens berichten in de Britse media willen de organisatoren van de grasklassieker in Wimbledon de niet-gevaccineerde Serviër geen garantie geven dat hij deze zomer kan deelnemen. Ook een start op de US Open (mag niet van de staat) is zeer twijfelachtig zonder vaccinatie tegen het coronavirus.

De Britse regering staat nog steeds niet-gevaccineerde buitenlandse atleten toe om in het land te spelen en te trainen. Ondanks dat de regering niet van plan is om deze regels aan te scherpen, wil de organisatie van Wimbledon wél verder gaan betreffende eigen coronaregels. Dat melden de Britse dagbladen Mirror en Telegraph dinsdag. Dat er een totale ban voor niet-gevaccineerden komt lijkt onwaarschijnlijk, maar Djokovic moet zeker rekening houden met allerlei restricties tijdens het toernooi.

Bron: Het Nieuwsblad