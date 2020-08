Ajax voorzichtig met Tadic, Huntelaar en Neres

Tadic heeft donderdagochtend nog wel getraind. Trainer Erik ten Hag verwacht dat zijn aanvoerder zaterdag net als Huntelaar mee op trainingskamp naar Oostenrijk gaat.

David Neres maakt ook nog niet zijn rentree. „Hij traint voluit, maar is er nog niet”, zei Ten Hag. „Hopelijk kan hij snel aansluiten maar we moeten ook een nieuwe terugslag voorkomen.” Neres liep vorig jaar november een knieblessure op en is sindsdien niet meer in actie gekomen.

André Onana heeft nog altijd last van een enkelblessure. Sergino Dest maakt wel weer deel uit van de selectie van Ajax voor het oefenduel met FC Utrecht. Hij ontbrak zaterdag tijdens het duel met RKC Waalwijk (6-1) vanwege een voetblessure. Aanwinst Mohammed Kudus wacht nog steeds op een werkvergunning.