Vakbond noemt Ron Jans ’manipulatief’: ’Verhaal meezingen lied is helemaal onjuist’

De vakbond meent dat er ’pogingen zijn gedaan om de publieke opinie te manipuleren met valse verhalen en strategische lekken naar de pers’. „Ook onjuist is het verhaal dat een klacht is ingediend door één of meerdere spelers. Deze bewuste leugens hebben de sfeer vergiftigd. Het waren duidelijke pogingen om de waarheid te manipuleren en de personen, die willen dat dit onacceptabele gedrag stopt, te intimideren. We hopen oprecht dat Cincinnati van deze fouten leert.”

"Hier valt niet tegen te vechten"

Dát Jans uiteindelijk zijn biezen heeft gepakt, daar is de MLSPA in ieder geval totaal niet rouwig om. „Het gedrag van de voormalig FC Cincinnati-coach was ver onder de acceptabele normen en creëerde een onhoudbare werkomgeving voor onze spelers. We waarderen het snelle en grondige onderzoek van de MLS. We juichen de manier toe waarop de competitie heeft gewerkt om deze waarden te handhaven.”

Jans reageerde tegenover De Telegraaf/Telesport op het statement. ..Dit bevestigt mijn gevoel: hier valt niet tegen te vechten.”

Lees hier de volledige verklaring van de MLSPA: