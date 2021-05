Sharon van Rouwendaal verovert opnieuw EK-goud op 10 kilometer

De 27-jarige Van Rouwendaal tikte na een lange eindsprint net iets eerder aan dan de Hongaarse Anna Olasz, die in de laatste ronde langszij was gekomen. Ze pakte haar derde Europese titel op deze afstand, na 2014 en 2018. Het brons ging naar de Italiaanse Rachele Bruni. De olympisch kampioene van Rio 2016 op de 10 kilometer prolongeerde woensdag al haar Europese titel op de 5 kilometer. Toen tikte Van Rouwendaal na een machtig optreden met ruime voorsprong aan.

Op de olympische afstand zwom Van Rouwendaal in de derde van vijf rondes weg bij haar concurrentes. Ze bouwde een flinke voorsprong op, maar in de laatste ronde kwamen de andere zwemsters terug. Olasz slaagde erin naast Van Rouwendaal te komen, die bij de laatste boei de binnenbocht had en daarna weer iets voor lag. De 27-jarige Hongaarse kwam in de laatste honderden meters naar de aantikplaat weer langszij, maar in de eindsprint bleek Van Rouwendaal toch de sterkste.

Bij de vorige EK, in 2018 in Glasgow, pakte Van Rouwendaal drie keer goud: op de 5 en 10 kilometer en in de landenwedstrijd. Op de 25 kilometer greep ze toen net naast de titel (zilver).

Synchroonzwemsters De Brouwer vijfde in finale

De synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer eindigden op de vijfde plaats geëindigd in de finale van de technische uitvoering. De tweeling zette met 87,2526 een persoonlijk record neer. De 22-jarige zussen waren iets meer dan twee punten verwijderd van een medaille.

De Europese titel ging naar het Russische duo Svetlana Koleznichenko/Svetlana Romachina, met 96,2904. Het zilver was voor Marta Fiedina en Anastasia Savchuk uit Oekraïne (92,6862) en het brons voor de Oostenrijkse zussen Anna-Maria en Eirini-Marina Alexandri: 89,4592.

De finale van het technische duet moest maandag na twaalf optredens worden afgebroken vanwege problemen met de muziekinstallatie. De Nederlandse zussen waren op dat moment nog niet in actie gekomen. Donderdag werd de finale in z’n geheel overgedaan. Vrijdag komt het nationale duet in actie in de finale van de vrije oefening. De zussen plaatsten zich met een persoonlijk record als vijfde voor de strijd om de medailles, met twaalf deelnemende duetten.

De tweeling hoopt zich volgende maand op het olympisch kwalificatietoernooi in Barcelona te kwalificeren voor Tokio.