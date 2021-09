Premium Het beste van De Telegraaf

Reportage: Fries legt in Toscane basis voor allerlaatste schaatswinter Sven Kramer: ’Nog steeds in shooting range voor olympisch goud’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Sven Kramer: „Ik weet dat ik nog steeds in de ’shooting range’ zit om op olympisch goud te mikken.” Ⓒ DE TELEGRAAF

Veel atleten kunnen hun sportprestaties plotseling beter relativeren nadat ze vader of moeder zijn geworden, maar voor Sven Kramer (35) is dat tijdperk nog niet aangebroken. In de aanloop naar zijn laatste seizoen als schaatser is de Friese maestro onverminderd hongerig en kritisch op zichzelf. Kan Kramer nog één keer vriend en vijand verbazen door over 21 weken in Peking zijn vijfde olympische gouden plak te winnen?