Garbiñe Muguruza en Anett Kontaveit in finale WTA Finals

Kontaveit, als achtste geplaatst op het eindejaarstoernooi, won haar eerste twee groepswedstrijden, maar verloor haar laatste partij in de groep van Muguruza met 6-4 6-4. De Estse was toen echter al zeker van een plaats in de halve finales en de Spaanse nog niet.

Tegen Sakkari was ze duidelijk de betere in de eerste set met twee breaks, maar de Griekse knokte zich terug. In de derde set brak Kontaveit op 4-3 de opslagbeurt van haar tegenstandster voor de tweede keer en serveerde de wedstrijd vervolgens uit.

Muguruza, bezig aan haar vierde deelname aan de Finals, won in de halve eindstrijd in twee sets van haar 24-jarige landgenote Badosa: 6-3 6-3.

Belgisch succes lonkt in het dubbelspel

De Belgische tennisster Elise Mertens heeft samen met haar Taiwanese partner Hsieh Su-Wei de eindstrijd bereikt van de WTA Finals. Mertens en Hsieh waren in het Mexicaanse Guadalajara in twee sets te sterk voor de Japanse tennissters Shuko Aoyama en Ena Shibahara: 6-2 6-2.

In de finale komen Mertens en Hsieh Su-Wei uit tegen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova. Het Tsjechische koppel, als eerste geplaatst, had in de andere halve finale het Nederlands/Amerikaanse duo Demi Schuurs/Nicole Melichar-Martinez verslagen na een supertiebreak: 3-6 6-3 10-6.

Mertens en Hsieh dubbelen dit jaar voor het eerst samen. Ze wonnen al de toernooien van Wimbledon en Indian Wells. Mertens won, aan de zijde van de Belarussische Aryna Sabalenka, ook nog de Australian Open.