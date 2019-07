Edson Alvarez in actie namens Mexico op de Gold Cup. Ⓒ Hollandse Hoogte

OLDENZAAL - Edson Alvarez is de topkandidaat om Matthijs de Ligt op te volgen bij Ajax. De 21-jarige Mexicaanse international heeft volgens bronnen in Mexico een gelimiteerde transfersom van 15 miljoen euro in zijn contract staan en zijn persoonlijke eisen zijn voor Ajax geen probleem.