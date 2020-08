Willem II zaait met tweet verwarring rond aanvoerder Jordens Peters

Willem II tweette: ‘Willem II raakt aanvoerder Jordens Peters kwijt’. Op social media reageerden fans onthutst, want de captain is een geliefde speler en heeft een goed seizoen achter de rug.

Naar aanleiding van de tweet waren er ook enkele nieuwsmedia die het vertrek van Peters als feit brachten, maar wat later bleek het onderdeel van een social media-campagne rond de lancering van het nieuwe shirt.

,,Dat was even schrikken zeker, maar diep van binnen weten jullie dat ik Willem II niet zomaar zou verlaten”, zegt Peters in een filmje op het twitteraccount. In het filmpje maakt Peters duidelijk dat hij zich op een geheime locatie bevindt en de sleutel van de fanshop op zak heeft.

Fans van Willem II worden opgeroepen om hem op te sporen, zodat het thuisshirt vanmiddag gepresenteerd kan worden.