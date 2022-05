Sport kort: Choukoud naar NK marathon, geen WK en EK

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Choukoud verkiest NK marathon in Amsterdam boven WK en EK

12.31 uur: Khalid Choukoud doet op zondag 16 oktober mee aan de marathon van Amsterdam, die ook dit jaar dient als Nederlands kampioenschap. De 36-jarige Choukoud hoopt in de hoofdstad zijn Nederlandse titel te prolongeren én zijn persoonlijk record te verbeteren. Hij geeft de wedstrijd over 42,195 kilometer door Amsterdam de voorkeur boven de WK in Eugene en de EK in München.

Choukoud scherpte vorig jaar in Siena zijn persoonlijk record aan tot 2.09.55. Tijdens de olympische marathon in Sapporo moest hij na ruim 25 kilometer opgeven vanwege darmproblemen. Enkele weken later won de geboren Marokkaan in Amsterdam in 2.10.25.

Abdi Nageeye, vorige maand winnaar van de marathon van Rotterdam in een Nederlands record van 2.04.56, is in juli de enige Nederlandse deelnemer aan de marathon bij de WK in de Verenigde Staten. Enkele weken later lopen Björn Koreman, Tom Hendrikse, Ronald Schröer, Nienke Brinkman, Jill Holterman, Ruth van der Meijden en Bo Ummels de hardloopklassieker bij de EK.

Kovac bij Wolfsburg terug in Bundesliga

12.06 uur: Trainer Niko Kovac keert terug in de Bundesliga. De 50-jarige Kroaat heeft een contract voor drie jaar getekend bij VfL Wolfsburg. Kovac volgt Florian Kohfeldt op, die na afloop van het seizoen weg moest.

Kovac voetbalde zelf jarenlang in de Duitse competitie en was trainer van Eintracht Frankfurt en Bayern München. De Kroatische oud-international won met Frankfurt in 2018 de Duitse beker en een jaar later de ’dubbel’ met Bayern München. Enkele maanden daarna moest Kovac vertrekken vanwege een teleurstellende start van het seizoen 2019-2020. Onder leiding van zijn opvolger Hansi Flick won de ’Rekordmeister’ vervolgens alle prijzen, waaronder de Champions League.

Kovac ging in 2020 aan de slag bij de Franse club AS Monaco, maar op de eerste dag van dit jaar werd hij ontslagen. Hij moet Wolfsburg nu na een teleurstellend seizoen weer richting de subtop van de Bundesliga leiden.

„Ik ben een kind van de Bundesliga. De motivatie en mijn verlangen zijn heel groot om succesvol te zijn met Wolfsburg”, aldus Kovac. De ploeg van de Nederlandse jeugdinternational Micky van de Ven eindigde dit jaar op de twaalfde plaats. Kohfeldt nam in oktober de taken over van de ontslagen Mark van Bommel.

Caicedo verlaat Giro met corona

10.52 uur: De Ecuadoraanse wielrenner Jonathan Caicedo heeft de Giro d’Italia noodgedwongen moeten verlaten. Zijn ploeg EF Education meldt dinsdag dat Caicedo positief is getest op corona. Hij kan daardoor niet starten in de zestiende etappe, een zware bergrit van Salò naar Aprica met onder meer de beklimming van de Mortirolo.

„Jonathan Caicedo is positief getest op Covid-19. Hij heeft geen symptomen en is in quarantaine gegaan”, meldt de Amerikaanse wielerploeg. „Onze andere rijders en stafleden hadden allemaal een negatief resultaat bij de PCR-testen. Zij zullen de Giro voortzetten.”

Caicedo stond op de 56e plek in het klassement. Hij haalde afgelopen jaar zowel in de Giro als de Vuelta het einde niet. In de Giro van 2020 won hij een rit.

Spierblessure houdt olympisch kampioen Jacobs uit Diamond League

10.15 uur: De Italiaanse atleet Marcell Jacobs, olympisch kampioen op de 100 meter, moet vanwege een spierverrekking zaterdag de Diamond League in Eugene overslaan. Jacobs blijft in Rome om aan zijn herstel te werken. De tweevoudig olympisch kampioen van Tokio (100 en 4x100 meter) moet volgens de Italiaanse atletiekbond eerst tien dagen rust houden.

Jacobs (27) raakte vorige week geblesseerd bij zijn eerste optreden op de 100 meter sinds zijn gouden race in Japan. De Italiaan won weliswaar voor eigen publiek in Savona in 10,04 seconden, maar hij hield daar wel spierklachten aan over. Jacobs moest zich eerder deze maand al afmelden voor een 100 meter in Nairobi vanwege maag- en darmklachten. Hij werd toen zelfs opgenomen in het ziekenhuis.

De Italiaan veroverde begin dit jaar bij de WK indoor in Belgrado wel het goud op de 60 meter. Jacobs werkt nu toe naar de WK in de buitenlucht in juli in de Amerikaanse stad Eugene, waar zaterdag een Diamond League-evenement is.

Boston Celtics weer naast Miami Heat

07.50 uur: Boston Celtics is door een 102-82-overwinning weer op gelijke hoogte gekomen met Miami Heat in de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Na vier duels in de best-of-seven-serie staat het 2-2 in de finale van de Eastern Conference, het voorportaal van de NBA-finale. Woensdag volgt Game 5 in Miami.

Twee dagen na de nederlaag in Boston hervond Jayson Tatum zijn koelbloedigheid met 31 punten. In het eenzijdige duel in de TF Garden van Boston was Tatum bovendien goed voor 8 rebounds en 5 assists. In verdedigend opzicht onderscheidde Al Horford zich met 13 rebounds en 4 blocks.

Victor Oladipo, begonnen op de bank, was de topschutter bij Miami met 23 punten. Niemand van de basisploeg kwam tot dubbele cijfers.

Miami-coach Erik Spoelstra was eerlijk in zijn conclusie. „We zijn weggespeeld vanavond, er zijn geen excuses”, zei de coach, die rekent op een antwoord van zijn ploeg. „Dit hoort ook bij de play-offs, het gaat met pieken en dalen.”