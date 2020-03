Column Ard Schenk: schaatsen een B-sport?

Ard Schenk Ⓒ Telegraaf

Een poosje terug maakte Johan Derksen in het programma Voetbal Inside de opmerking dat schaatsen eigenlijk een B-sport is, vergelijkbaar met korfbal. Dat zal een reden hebben gehad, alhoewel er wel vaker laakbare opmerkingen uit z’n mond komen. Maar daarom zit hij daar. De NOS beoordeelt dat anders en zendt heel veel schaatsen uit. Zó veel, dat ik ook af en toe de fiets pak en het bos in ga. Dus soms kan ik Derksen wel begrijpen. Maar een B-sport? Dat wordt toch niet bepaald door de hoeveelheid uitzendingen op tv? Natuurlijk, als Nederlanders bijna alles winnen (wat zo was tot een paar seizoenen geleden) kom je misschien tot die gedachte. Er is echter een kentering merkbaar. Of het nu door Nederlandse coaches/begeleiders in buitenlandse dienst komt, of ’ons’ systeem dat wordt gekopieerd door de buitenlandse ploegen is niet duidelijk, maar we winnen niet alles meer.