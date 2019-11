Overzicht Premier League: Nederlanders en CL-opponent Ajax in actie

De eerste Nederlander die zaterdag het veld betreedt in Engeland is Nathan Aké. De centrale verdediger is een vaste waarde bij Bournemouth, waar ook Arnaut Danjuma Groeneveld onder contract staat. Tegenstander van Aké is het Manchester United van Tahith Chong, die in verband wordt gebracht met een transfer naar Juventus. Door de vele blessures bij The Red Devils lonken er misschien wel speelminuten voor de 19-jarige aanvaller.

Van Dijk en Wijnaldum

Liverpool gaat in Engeland fier aan kop en heeft na tien duels nog niet verloren (9x winst, 1x gelijk). Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk staan met The Reds zes punten voor op nummer twee Manchester City. Het is aan Aston Villa en Anwar El Ghazi om de koploper zijn eerste nederlaag toe te dienen.

Anwar El Ghazi Ⓒ Action Images via Reuters

Na een flitsende start is Norwich, waar penaltykiller Tim Krul onder de lat staat, teruggezakt in de degradatiezone. In tegenstelling tot Brighton - de tegenstander van Krul & co. - die met Davy Pröpper juist de weg omhoog lijkt te hebben gevonden.

Newcastle United heeft sinds de zomer een nieuwe smaakmaker in de gelederen: Jetro Willems. De linksback wordt aan de Engelse club verhuurd door Eintracht Frankfurt en heeft zich bij The Magpies inmiddels in de basis geknokt. Zaterdag staat de oud-PSV’er tegenover West Ham.

Chelsea

De zaterdag wordt afgesloten door Chelsea, die dinsdag Ajax ontvangt in de groepsfase van het kampioenenbal. De formatie van Frank Lampard moet eerst zien af te rekenen met hekkensluiter Watford. Het is aan Daryl Janmaat om Chelsea met een deukje in het zelfvertrouwen naar het Champions League-duel met Ajax te sturen.

Daryl Janmaat aan de bal, achter hem Arnaut Danjuma. Ⓒ Action Images via Reuters

Programma Premier League

Het volledige zaterdagprogramma van de Engelse topcompetitie:

13.30 uur: Bournemouth - Manchester United

16.00 uur: Arsenal - Wolverhampton

16.00 uur: Aston Villa - Liverpool

16.00 uur: Brighton - Norwich

16.00 uur: Manchester City - Southampton

16.00 uur: Sheffield United - Burnley

16.00 uur: West Ham - Newcastle

18.30 uur: Watford - Chelsea

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League.