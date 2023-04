Kipkerrie-slachtoffer Verbruggen heeft al weer een kerrie’tje op: ‘Voel me nog steeds gezond’

Zelf tast de jonge Verbruggen (20) nog altijd in het duister waardoor hij nu exact geveld was. ,,Ik weet eerlijk gezegd nog altijd niet waar het vandaan kwam en waar ik nu precies ziek van ben geworden. Of het nu een virus was of weet ik veel wat. Toevallig heb ik van de week nog een kerrie’tje op en ik voel me nog steeds kerngezond.”

Gelukkig voor de door NAC opgeleide doelman die furore maakt op het Astridpark: nadat hij aanvankelijk in de aanloop naar de interland tegen Frankrijk ziek was afgehaakt, keerde hij voor de ontmoeting met Gibraltar terug bij de Oranjeselectie. ,,En dat was super leerzaam”, vertelt Verbruggen een dag voor het duel met AZ in Brussel. De twee clubs strijden in de Conference League om een plek in de halve finale.

Vragen stellen

Oranje was, met alle respect voor zijn werkgever, andere koek dan Anderlecht. Neem zijn collega-internationals: ,,Allemaal jongens die op het allerhoogste niveau spelen, jongens die ik gisteren nog terug heb gezien in de Champions League”, vervolgt de uit Breda afkomstige keeper. ,,Ik vond het mooi dat ik vragen aan hen kon stellen. Ik was ook benieuwd hoe zij zich gedragen, hoe bepaalde figuren leiding geven aan het team.”

Of neem het niveau op de training. Verbruggen: ,,Het is een super leerzame ervaring geweest. Hopelijk maken al die ervaringen mij een betere keeper. Dus ben ik er blij mee. Ik heb mijn uiterste beste gedaan en ben mezelf geweest. Of het goed genoeg is geweest voor een volgende selectie gaan we zien.”

Speciaal duel

Voor Verbruggen, die nooit een profwedstrijd op vaderlandse bodem speelde, is het duel met AZ voor hem zeer bijzonder. ,,Los van dat ik Nederland wil laten zien hoe goed ik ben, vind ik het heel erg leuk om tegen een Nederlandse club te spelen. Ik krijg best wel vaak de vraag hoe het niveau in de Eredivisie is in vergelijking met de Belgische competitie, maar ik kan die vraag moeilijk beantwoorden omdat ik nooit in de Eredivisie heb gespeeld. Nu krijg ik twee keer negentig minuten, of misschien wel meer, de gelegenheid om dat wel te doen”, aldus de Brabander die op zeventienjarige leeftijd door Anderlecht bij NAC werd opgepikt.