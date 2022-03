Chaos compleet bij Glory: na Tavares weigert nu ook Vakhitov te vechten

Het kamp van Tavares hakte donderdagavond de knop door om niet te vechten tegen Vakhitov. ,,De ontwikkelingen in de wereld hebben me de afgelopen dagen doen realiseren dat ik me niet goed voel bij een partij tegen Artem”, liet de Rotterdammer uit het niets weten, terwijl de Russische invasie al ruim twee weken aan de gang is. ,,Hoewel ik een goede relatie met hem heb en weet dat hij part noch deel heeft aan de situatie, heb ik besloten om niet te vechten.”

Hoewel Glory in een officieel statement verklaarde het late besluit van Tavares te respecteren, kwam de organisatie door de late afzegging wel voor een flinke uitdaging te staan en moest het een week voor Glory80 ineens snel schakelen. Uiteindelijk kwam de kickboksorganisatie uit bij Khbabez, die men een week eerder al had laten warmdraaien voor een gevecht tegen Tavares, aangezien het toen nog hoogst onzeker was of Vakhitov gezien zijn Russische nationaliteit wel naar Nederland of België kon afreizen.

Op het moment dat de titelhouder woensdag zijn visum rond kreeg, werd Khbabez verteld dat hij geen rekening meer hoefde te houden met een invalbeurt. Door de afzegging van Tavares kon hij echter alsnog zijn opwachting maken in Hasselt, maar doordat Vakhitov zich nu ook heeft teruggetrokken, gaat daar abrupt een streep door.

Terwijl Glory een modderfiguur slaat door de kwestie, is de dappere Khbabez - die ondanks het feit dat hij ziek was bereid was om in te vallen - volledig buiten zijn schuld de grote verliezer. Een nieuwe tegenstander bleek niet meer te vinden voor het zwaargewicht. Tavares hoopte stiekem nog op een gevecht tegen Michael Duut om de interim-titel, maar dat werd geweigerd, waardoor uiteindelijk niemand van de vier genoemde vechters op 19 maart in actie komt.

Glory had zich een hoop ellende kunnen besparen door net als diverse andere sportbonden en -organisaties te besluiten om Russische vechters vanwege de oorlog in Oekraïne te weren. Ook omdat de aanwezigheid van Vaktihov hoe dan ook zou afleiden en aandacht zou wegnemen van andere vechters en partijen.