Glory moet puzzelen na afzegging Tavares: Khbabez valt in

Het kamp van Tavares besloot donderdagavond om vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, die al zo’n twee weken aan de gang is, niet te vechten tegen Vakhitov.

De beslissing stelt Glory voor een flinke uitdaging om tot een oplossing te komen. De kickboksorganisatie had Khbabez vorige week al laten warmdraaien voor een gevecht tegen Tavares, aangezien het hoogst onzeker was of Vakhitov gezien zijn Russische nationaliteit wel naar Nederland of België kon afreizen. Toen de titelhouder woensdag zijn visum rond kreeg, werd Khbabez verteld dat hij geen rekening meer hoefde te houden met een invalbeurt. Door de afzegging van Tavares kan hij nu alsnog zijn opwachting maken.

Er werd nog even gepraat over een partij tegen Michael Duut, maar Tavares komt op 19 maart uiteindelijk niet meer in actie tijdens Glory80. Glory heeft in tegenstelling tot diverse andere sportbonden en -organisaties niet besloten om Russische vechters te weren vanwege de oorlog tegen Oekraïne.