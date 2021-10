Premium Het beste van De Telegraaf

Brit hoopt donderdag eindelijk aan te sluiten bij spelersgroep Mark Parsons is reisdocumenten kwijt: Leeuwinnen al vier dagen zonder bondscoach

Waar is Mark Parsons? Dat is al enkele de grote vraag bij de Oranje Leeuwinnen. Ⓒ HH/ANP

Waar is Mark Parsons? Dat de bondscoach maandag zou ontbreken op het trainingsveld in Zeist was ingecalculeerd. Op zondagavond speelde de Brit met zijn ploeg Portland Thorns immers nog een belangrijk competitieduel. Inmiddels is de Oranje-selectie echter al lang en breed gearriveerd in Cyprus, waar vrijdag een WK-kwalificatie wacht. Maar van Parsons nog geen spoor...