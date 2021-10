Voetbal

Klaas-Jan Huntelaar snuffelt flink rond

Klaas-Jan Huntelaar (38) snuffelt flink rond in het betaalde voetbal. Niet alleen bij Vitesse gaat hij een snuffelstage doen als trainer, maar ook bij De Graafschap. Later dit jaar kijkt de oud-spits ook nog eens rond bij Go Ahead Eagles.