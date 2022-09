Victoria Azarenka: ’Tennissters beter beschermen tegen ’ongepaste relaties”

In de sport is het al jaren een publiek geheim dat zo’n situaties voorkomen en af en toe komen er ook getuigenissen naar boven. Zo onthulde voormalig dubbelspecialiste Pam Shriver eerder dit jaar dat ze als tiener een relatie had met haar ex-coach Don Candy. Recenter beschuldigde de Française Fiona Ferro haar voormalige trainer Pierre Bouteyre van verkrachting, een zaak die nu in behandeling is bij de rechtbank.

Azarenka zetelt in de spelersraad van de WTA, de tennisbond voor vrouwen, en sprak zich op de US Open uit over het onderwerp. „Het is heel gevoelige materie want je zal zo’n verhalen nooit te horen krijgen tenzij speelsters er over getuigen. Het gebeurt vaak op de tour, en dat is heel ongelukkig. Het is onze taak om meer waakzaam te zijn. Voor ons als spelersraad zou het onze belangrijkste bekommernis moeten zijn want we zien die jonge speelsters van wie misbruik wordt gemaakt in verschillende situaties.”

De 33-jarige Azarenka, goed voor twee titels op de Australian Open, zegt dat het misbruik haar „erg bedroefd en emotioneel” maakt. „Als ik een dochter zou hebben, zou ik erg bezorgd zijn als ze tennis zou willen spelen”, legde de Wit-Russiche ex-nummer 1 van de wereld uit.

„Nu is er het recente verhaal met Fiona Ferro. Soms heb ik er gewoon geen woorden voor. Je kan de betrokken persoon alleen maar vragen hoe het ermee gaat en hulp aanbieden. Ik heb bewondering voor haar moed. Ik hoop dat ze er sterker uitkomt en haar tenniscarrière er niet door geruïneerd wordt. Dit is een heel, heel ernstig onderwerp maar er moet over gesproken worden”, benadrukte Azarenka nog.