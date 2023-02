Premium Het beste van De Telegraaf

Tiener in sneltreinvaart uitgegroeid tot meest cruciale schakel PSV De sensationele ontwikkeling van Xavi Simons: zo jong en zo goed zagen ze bij PSV zelden

Door Jeroen Kapteijns

Xavi Simons is ook tegen FC Groningen weer de spil waar het om draait bij PSV. De pas 19-jarige aanvaller maakt een stormachtige ontwikkeling door dit seizoen. Trainer Ruud van Nistelrooy hoopt dat Simons het hoge niveau kan vasthouden de komende periode. „Ik zou zeggen dat hij vooral zo moet doorgaan en vooral niet te veel bij dingen moet stilstaan.” Ⓒ FOTO’S PRO SHOTS

EINDHOVEN - In het Philips Stadion zagen ze in de loop der jaren een lange rij topspelers hun kunsten vertonen met blikvangers als Ruud Gullit, Romario, Ruud van Nistelrooy en recentelijk Cody Gakpo, maar een speler die zó jong al zó dominant is als Xavi Simons, is ook voor PSV-begrippen uitzonderlijk. Er lijkt geen maat op te staan bij de 19-jarige geboren Amsterdammer, die in sneltreinvaart is uitgegroeid tot meest cruciale schakel in het aanvalsspel. Ook bij de 6-0 zege op FC Groningen zette Simons de toon met een assist voor de 1-0 en de schitterende 2-0.