Tom Dumoulin start in Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik

Afgelopen zondag liet Dumoulin na het WK op de weg nog doorschemeren dat het hem niet zo’n goed idee leek te starten in de Waalse Pijl. „Ik denk dat ik nu even een week rust neem. De week erop wil ik dan meedoen om de podiumplaatsen in de Amstel Gold Race (zaterdag 10 oktober)”, vertelde de Limburger toen.

Dumoulin wordt in de Waalse Pijl vergezeld van Lennard Hofstede en Tom Leezer, de Belg Laurens De Plus, de Deen Jonas Vingegaard en de Duitser Paul Martens.

Bekijk ook: Tom Dumoulin snapt kritiek op mentale weerbaarheid niet

Primoz Roglic, die als tweede eindigde in de Tour de France, maakt zijn debuut in Luik-Bastenaken-Luik. Voor de rest is de ploeg van Jumbo-Visma hetzelfde als die meedoet in de Waalse Pijl.

„Ik heb nog nooit een Waalse klassieker gereden, dus het is lastig om te zeggen hoe ik het ga doen”, aldus Roglic. „Ik weet hoe de najaarsklassiekers in Italië verlopen en wat er nodig is om ze te winnen, maar deze wedstrijd is nieuw voor me. Het is een nieuwe ervaring om in Luik-Bastenaken-Luik te starten en ik kijk er naar uit om er te koersen.”