Kiki Bertens wint bij terugkeer in Fed Cup en zet Oranje op voorsprong

De Nederlandse kopvrouw, die na bijna drie jaar afwezigheid terugkeerde in Oranje, was in de Sportcampus van Den Haag na een moeizame start Aljaksandra Sasnovitsj in drie sets de baas. Het werd in ruim twee uur 6-7 (5) 6-2 6-1.

In 2017 troffen Bertens en Sasnovitsj, respectievelijk de nummer 8 en 113 van de wereld, elkaar ook in de Fed Cup en toen ging de zege nog naar Sasnovitsj. Dat duel werd gespeeld in Minsk, op hardcourt. In Den Haag is gravel, de favoriete baansoort van Bertens, de ondergrond.

In de tweede partij van de dag neemt Arantxa Rus het op tegen de Wit-Russische kopvrouw Aryna Sabalenka. De inzet van de ontmoeting met Wit-Rusland is een plek in de Fed Cup Finals, van 14 tot en met 19 april in Boedapest.