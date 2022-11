Consternatie bij Portugal-Uruguay: man met regenboogvlag op het veld

Op de televisiebeelden was van het incident weinig te zien, maar op beelden die via sociale media werden verspreid was wel zichtbaar hoe een man zwaaiend met de vlag het veld op rende. Hij droeg een shirt waarop hij ook steun betuigde aan Oekraïne en Iraanse vrouwen.

Beveiligers kregen hem al snel te pakken en voerden hem af. De scheidsrechter raapte de vlag op en bracht het doek naar de zijkant. Daarmee kwam een einde aan de consternatie.

’Respect for Iranian woman’ was op de regenboogvlag te zien. Ⓒ AFP

Omstreden

De regenboogvlag is omstreden in Qatar, omdat homoseksualiteit in het land verboden is. Aanvoerder Virgil van Dijk van Oranje zou aanvankelijk een armband dragen met daarop de kleuren van de regenboog, maar toen de FIFA aankondigde die actie te bestraffen met een gele kaart, zag de de KNVB er vanaf.

Oekraïne verzet zich al geruime tijd tegen militaire aanvallen vanuit Rusland en in Iran is de bevolking in opstand gekomen tegen het repressieve religieuze bewind, dat onder meer vrouwen dwingt om een hoofddoek te dragen in het openbaar.