IOC-voorzitter: ’Spelen annuleren niet eerlijk, het is geen voetbalwedstrijd die je kan verzetten’

„Want als we de Spelen moeten afgelasten, dan zou dat de olympische droom van 11.000 atleten en 206 nationale olympische comités bruut verstoren”, zegt hij in de Duitse media. „Annuleren zou ook een oneerlijke oplossing zijn.”

Heel complex

Bach benadrukte dat het niet zo eenvoudig is om de Spelen wegens het coronavirus te verzetten. „Je kan de Olympische Spelen niet als een voetbalwedstrijd uitstellen en inhalen”, legt hij uit. „Het is allemaal heel complex. We observeren de situatie elke dag.”

Atleten over de hele wereld twijfelen of de Spelen wel op 24 juli in Tokio kunnen beginnen. Het olympisch comité van Spanje, dat zwaar is getroffen door het coronavirus, pleitte al voor uitstel. Ook de Amerikaanse en Britse atletiekbond willen naar een later tijdstip.

World Players Association

Het IOC krijgt van steeds meer kanten het advies het besluit de Spelen vooralsnog door te laten gaan te herzien. De coronapandemie vraagt een dialoog met de sporters, stelt de World Players Association (WPA), waarin tal van sportersvakbonden zijn verenigd. Ook die organisatie pleit voor een serieuze overweging het evenement - dat eind juli in Tokio zou moeten beginnen - uit te stellen.

„Met deze pandemie vraagt het organiseren van grote sportevenementen zoals de Olympische Spelen een breder overleg dan nu plaatsvindt, ook met de atleten en hun vertegenwoordigers”, zei directeur Brendan Schwab van de WPA.

Dialoog uitbreiden

„Het IOC moet de dialoog uitbreiden en, naast sponsors en regeringen, ook de meest getroffen belanghebbenden als gelijkwaardige gesprekspartners uitnodigen, zoals sportersvakbonden en vertegenwoordigers van sporters. „Duizenden sporters en begeleiders zijn in het ongewisse, ook omdat tal van kwalificatie-evenementen niet doorgaan.”