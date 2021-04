Eerste prijs Ronald Koeman met Barcelona, hoofdrol Frenkie de Jong

Voor rust hadden de Catalanen maar liefst ruim 80 procent balbezit, maar steeds liepen ze zich vast op de verdediging van Athletic. De Jong was in de openingsfase nog het dichtst bij een doelpunt met een schot op de paal. Aan de andere kant was het Iñigo Martinez die de Basken op voorsprong had kunnen zetten, maar de bal ging naast het doel van Marc-André ter Stegen.

Tien minuten na rust was het dan toch raak voor Barça. Griezmann, die enkele minuten daarvoor nog een prima kans om zeep had geholpen, kon een voorzet van De Jong binnen tikken: 1-0. Daarna was het Baskische verzet gebroken. Vlak na de openingstreffer kon De Jong zelf het tweede doelpunt van de avond vallend binnenkoppen.

Messi verdubbelde de voorsprong vervolgens in korte tijd. Eerst omzeilde hij wat verdedigers van Athletic voor de 3-0 en na een combinatie met Griezmann zette de Argentijnse vedette ook nog de 4-0 op het scorebord. In de slotfase werd er ook nog een treffer van Griezmann afgekeurd. De Fransman stond buitenspel.

Koeman kon de fraaie bekerwinst in zijn eerste seizoen als trainer van zijn grote liefde heel goed gebruiken. Barcelona greep in januari naast de Spaanse Supercup. Hetzelfde Athletic won, ook in Sevilla, na verlenging met 3-2. In de Champions League moest de ploeg van Koeman in de achtste finales voorrang verlenen aan Paris Saint-Germain. In La Liga mag Barça nog wel hopen op de titel, al staan Atlético Madrid en Real Madrid er momenteel beter voor.