Vitesse wint ondanks blunderende doelman van FC Utrecht

De subtopkraker liet een mooie en een afzichtelijke kant van het huidige voetbal zien. Het voetballende hoogtepunt van de middag was de magnifieke 2-0 van Riechedly Bazoer kort voor rust. De middenvelder, in het verleden een half seizoen speler van FC Utrecht, lobte de bal vanaf dertig meter over de verraste FC Utrecht-doelman Maarten Paes heen. Een schitterend doelpunt, waarmee Bazoer de handen op elkaar kreeg.

De afzichtelijke kant van het voetbal kwam voor de zoveelste keer dit seizoen vanaf de tribune. In de tweede helft vond de meegereisde FC Utrecht-aanhang het nodig om een regen van vuurpijlen en knalvuurwerk richting het veld en aangrenzende supportersvakken met Vitesse-fans te gooien. Een vuurwerkmist hing in de Gelredome, dat als geluk bij een ongeluk het dak open had.

Scheidsrechter Jochem Kamphuis kon niks anders doen dan de wedstrijd tijdelijk staken, de zoveelste keer al dit seizoen, dat geplaagd wordt door een waaier aan supporterswangedrag. Acties als die van de FC Utrecht-supporters in Arnhem geven alleen maar extra ammunitie aan de discussie om het voetbalpubliek harder aan te pakken, bijvoorbeeld door het weren van uitsupporters bij risicoduels. De discussie daarover in politiek en de voetballerij wordt steeds luider, maar blijkbaar gaat het allemaal voorbij aan de zich misdragende supporters, die bezig zijn hun ‘awaydays’ om zeep te helpen.

Vooraf was de vraag in hoeverre de inspanningen van Vitesse bij Tottenham Hotspur zouden doorwerken in de strijd tussen de twee subtoppers. De verwachting van FC Utrecht-captain Willem Janssen dat zo’n Europese kraker alleen maar voor enthousiasme en energie zou zorgen bleek terecht.

Vitesse begon energieker aan de wedstrijd en profiteerde van een foutieve pass in de achterhoede van Janssen, die een onzuivere bal op Benaissa Benamar, die de van een hersenschudding herstellende Mike van der Hoorn verving, opgepikt zag worden door Nikolai Baden Frederiksen. De Deense goaltjesdief maakte geen fout en bezorgde Vitesse een vliegende start.

FC Utrecht trok vervolgens ten aanval en kreeg via Bart Ramselaar een grote kans op de gelijkmaker. De man van de hattrick tegen Willem II trof echter Vitesse-doelman Markus Schubert op zijn weg. Beide ploegen kenden sterke fases, maar nog voor rust verdubbelde Vitesse de marge door de knappe goal van Bazoer.

FC Utrecht-trainer René Hake besloot vervolgens zijn strijdplan overhoop te gooien. Met het inbrengen van Tasos Douvikas en Arthur Zagre spiegelde FC Utrecht het 5-3-2 speelplan van Vitesse. Veel veranderde dat niet aan het spelbeeld. Vitesse kwam niet in de problemen, totdat een dwarrelbal van Zagre in de 77e minuut door de handen van Schubert glibberde, niet het eerste slippertje van de Duitse goalie. Het gaf FC Utrecht de energie om een slotoffensiefje in te zetten, maar de gelijkmaker bleek er niet meer in te zitten voor de ploeg van Hake. Sterker nog. Vitesse was nog heel dicht bij de 3-1. Paes hield FC Utrecht in de slotfase in de wedstrijd met twee knappe reddingen. Eerst op een kopbal van Danilho Doekhi en vervolgens op de rebound van Patrick Vroegh. Door de nederlaag ziet FC Utrecht de concurrent uit Arnhem steeds dichterbij ziet komen.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Eredivisie.